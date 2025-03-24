Aperam’ın yeşil çelik projesi için Brezilya’da fon sağlandı

Lüksemburg merkezli paslanmaz çelik üreticisi Aperam’ın Brezilya iştiraki, Brezilya’daki kömür üretim faaliyetlerini iyileştirmek için yaklaşık 270 milyon $ değerinde fon aldı.

Şirketin Minas Gerais’deki fidanlıklarından çıkarılan kömür, yüksek fırınlarda kullanılan kokun yerine geçerek yeni ağaçların dikilmesi yoluyla sıfıra yakın karbon emisyonu yapıyor.

Şirket yöneticisi Timoteo Di Maulo, “Sektörü yalnızca karbon ayak izimizi düşürecek çözümlerle değil, döngüsel üretim şeması yaratacak yenilikçi yollarla da destekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası ve IG Bankası’nın sağladığı fon, şirketin an itibarıyla 90.000 dönüm alanı kaplayan fidanlık bölgesini genişletmek ve kömür fırınlarının verimini artırmak için kullanılacak.

Bununla birlikte kömür üretiminde ortaya çıkan biyolojik yakıt sentetik yakıtın yerine geçip karbon salımı daha da düşürülecek.