 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Aperam’ın...

Aperam’ın yeşil çelik projesi için Brezilya’da fon sağlandı

Pazartesi, 24 Mart 2025 10:20:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Lüksemburg merkezli paslanmaz çelik üreticisi Aperam’ın Brezilya iştiraki, Brezilya’daki kömür üretim faaliyetlerini iyileştirmek için yaklaşık 270 milyon $ değerinde fon aldı.

Şirketin Minas Gerais’deki fidanlıklarından çıkarılan kömür, yüksek fırınlarda kullanılan kokun yerine geçerek yeni ağaçların dikilmesi yoluyla sıfıra yakın karbon emisyonu yapıyor.

Şirket yöneticisi Timoteo Di Maulo, “Sektörü yalnızca karbon ayak izimizi düşürecek çözümlerle değil, döngüsel üretim şeması yaratacak yenilikçi yollarla da destekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası ve IG Bankası’nın sağladığı fon, şirketin an itibarıyla 90.000 dönüm alanı kaplayan fidanlık bölgesini genişletmek ve kömür fırınlarının verimini artırmak için kullanılacak.

Bununla birlikte kömür üretiminde ortaya çıkan biyolojik yakıt sentetik yakıtın yerine geçip karbon salımı daha da düşürülecek.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

Gerdau temiz enerji ihtiyacını karşılamak için iki hidroelektrik santrali devraldı

23 Oca | Çelik Haberler

Vale ve GreenIron karbondan arındırma çalışmaları için ön anlaşma imzaladı

08 Oca | Çelik Haberler

CSN Brezilya’daki yüksek fırınında hidrojen kullanıyor

30 Ara | Çelik Haberler

CSN ve Petrobras hidrojen üretim tesisi inşa etmeyi planlıyor

24 Ara | Çelik Haberler

Gerdau, Barro Alto güneş enerjisi parkının inşasına başlayacak

09 Ara | Çelik Haberler

Vale ve ROGESA pelet tedarik sözleşmesi imzaladı

14 Kas | Çelik Haberler

Vale ve Green Energy Park Brezilya’da yeşil hidrojen üretecek

02 Eki | Çelik Haberler

Brezilyalı Gerdau ve Petrobras düşük karbonlu çözümlere yönelik iş birliği yapacak

10 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Brezilya tesisindeki kömür tüketimini düşürmeyi planlıyor

16 Ağu | Çelik Haberler

Usiminas karbon salımını 2030 yılına kadar %15 düşürmeyi planlıyor

29 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis