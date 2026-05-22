Brezilya ulusal emisyon ticaret sistemi için kademeli geçiş planını açıkladı

Cuma, 22 Mayıs 2026 12:28:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilya Maliye Bakanlığı, Brezilya Emisyon Ticaret Sistemi’ne (SBCE) dahil olacak sektörleri belirleyen ön taslağı yayımladığını duyurdu. Söz konusu taslağın, Karbon Piyasası Olağanüstü Sekreterliği tarafından Daimî Teknik Danışma Komitesi’ne sunulduğu belirtildi.

Çelik sektörü ilk aşamada sisteme dahil edilecek

Önerilen çerçeve kapsamında ilk aşamanın 2027 yılında başlayacağı belirtilirken, bu aşamada demir-çelik, kâğıt ve selüloz, çimento, birincil alüminyum, petrol ve doğal gaz arama ve üretimi, rafinaj ve havacılık sektörlerinin sisteme dahil edileceği aktarıldı.

2029 yılında başlayacak ikinci aşamada madencilik, geri dönüştürülmüş alüminyum, elektrik üretimi, cam, gıda ve içecek, kimya, seramik ve atık yönetimi sektörlerinin kapsama alınacağı ifade edildi. Üçüncü aşamanın başlayacağı 2031’de ise kara, demir yolu ve deniz yolu taşımacılığı sektörlerinin sisteme dahil edileceği bildirildi.

Bakanlığa göre kademeli yapıyla birlikte sera gazı emisyonlarına yönelik izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüklerinin Brezilya ekonomisine aşamalı şekilde entegre edilmesi amaçlıyor.

İlk dönemde karbon maliyeti uygulanmayacak

Sistem kapsamında her sektör için dört yıllık geçiş döneminin öngörüldüğüne dikkat çekildi. İlk yıl izleme planlarının hazırlanmasına, ikinci ve üçüncü yılların emisyon izleme faaliyetlerine, dördüncü yılın ise Ulusal Tahsisat Planı’nın hazırlanmasına ayrılacağı vurgulandı. İlk aşamada şirketlerin yalnızca emisyon raporlaması yapacağı, karbon maliyeti, emisyon azaltım yükümlülüğü veya mali yaptırımlar uygulanmayacağı paylaşıldı.

Yüksek emisyon kaynakları hedefleniyor

Bununla birlikte bakanlık, ilk Ulusal Tahsisat Planı çerçevesinde ücretsiz emisyon tahsisatı yapılacağını ifade etti. Mevzuata göre yıllık 10.000 mt CO2 eş değeri üzerinde emisyon salımı yapan şirketlerin ilerleyen dönemde emisyon raporlaması yapma zorunluluğu olacak ve 25.000 mt seviyesini aşan şirketler ise emisyon sınırları ve uyum yükümlülüklerine tabi tutulabilecek. Hükümet, bu eşiklerin Brezilya’daki şirketlerin %0,1’inden daha azını kapsadığının ve düzenlemelerin yüksek emisyon kaynaklarına odaklanacağının altını çizdi.

Hükümet öngörülebilir geçiş hedefliyor

Maliye Bakanlığı Karbon Piyasası Olağanüstü Sekreteri Cristina Reis, teklifin sanayi rekabetçiliğini ve karbonsuzlaşmayı desteklerken, “kademeli, öngörülebilir ve veri temelli bir geçiş” sağlamayı amaçladığını söyledi. Bakanlık ayrıca düzenlenmiş karbon piyasasından elde edilecek gelecekteki gelirlerin %75’inin sanayi dönüşüm projeleri ve teknolojik uyum yatırımlarını desteklemek amacıyla yeniden kullanılacağını vurguladı.

SEMC’nin bu yılın Temmuz ayında kamuoyu görüş alım süreci başlamadan önce Daimî Teknik Danışma Komitesi üyelerinden görüş toplamasının ve nihai çerçevenin ise 2026 yılında yayımlanmasının planlandığı bildirildi.


