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Crisil: Hindistan’ın DRI üretimi 2030 yılına kadar 75 milyon mt’a çıkacak

Çarşamba, 18 Eylül 2024 15:48:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, Hindistan’ın doğrudan indirgenmiş demir (DRI) veya diğer bir adıyla sünger demir üretiminin 2023-24 mali yılında 51,5 milyon mt seviyesinde yer aldığını ve 2018-19 mali yılında kaydedilen 34,7 milyon mt’a kıyasla yıllık ortalama %8 arttığını belirtti. Öte yandan en büyük DRI üreticisi olan Hindistan’ın üretiminin 2029-30 yılına kadar 75 milyon mt seviyesine çıkacağını bildirdi.

Crisil, 2023-24 mali yılında DRI üretiminin büyük kısmını veya yaklaşık %71’ini küçük ölçekli, kalan %29’unu da büyük ölçekli üreticilerin gerçekleştirdiğini ifade etti.

Raporda, uzun çelik üretiminin DRI talebini desteklediği, 2018-29 mali yılında %51,5 seviyesinde yer alan talebin 2023-24 mali yılında %54,8 olduğu aktarıldı. Bununla birlikte DRI üretiminin çoğunlukla toz cevher veya pelet, kömür ve doğal gaz gibi hammaddelerden yapıldığı ancak Hindistan’da üretimin %80’inin kömür ve doğal gaz ile gerçekleştirildiği dile getirildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Üretim 

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