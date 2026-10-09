JSW Steel'in konsolide ham çelik üretimi 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde %5 arttı

Hindistan merkezli JSW Steel Limited tarafından 9 Ekim Cuma günü yapılan açıklamaya göre şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide ham çelik üretimi yıllık %5 artışla 7,27 milyon mt seviyesine yükseldi.
Şirketin 2026-27 mali yılının ilk yarısındaki (Nisan-Eylül) konsolide ham çelik üretimi ise yıllık %4 artışla 13,86 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
JSW Steel, Hindistan'daki tesislerinin kapasite kullanım oranının ikinci çeyrekte %88 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Vijaynagar tesisindeki üçüncü yüksek fırının kapasite artırımı amacıyla durdurulmasının ardından yeniden devreye alınarak üretiminin kademeli olarak artırılmasıyla Eylül 2026'da kapasite kullanım oranı yaklaşık %90 seviyesine ulaştı.