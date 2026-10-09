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JSW Steel'in konsolide ham çelik üretimi 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde %5 arttı

Cuma, 09 Ekim 2026 09:24:27 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli JSW Steel Limited tarafından 9 Ekim Cuma günü yapılan açıklamaya göre şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide ham çelik üretimi yıllık %5 artışla 7,27 milyon mt seviyesine yükseldi.

Şirketin 2026-27 mali yılının ilk yarısındaki (Nisan-Eylül) konsolide ham çelik üretimi ise yıllık %4 artışla 13,86 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

JSW Steel, Hindistan'daki tesislerinin kapasite kullanım oranının ikinci çeyrekte %88 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Vijaynagar tesisindeki üçüncü yüksek fırının kapasite artırımı amacıyla durdurulmasının ardından yeniden devreye alınarak üretiminin kademeli olarak artırılmasıyla Eylül 2026'da kapasite kullanım oranı yaklaşık %90 seviyesine ulaştı.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Üretim 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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