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JSW Steel'in konsolide ham çelik üretimi Ağustos 2026'da %3 arttı

Pazartesi, 07 Eylül 2026 09:23:31 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint JSW Steel Limited tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin konsolide ham çelik üretimi bu yıl Ağustos ayında yıllık %3 artışla 2,465 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin Hindistan'daki tesislerinde ham çelik üretimi yıllık %4 artışla 2,387 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirketin tesislerinin ortalama kapasite kullanım oranı %88 seviyesinde gerçekleşti.

JSW Steel'in ABD'nin Ohio eyaletindeki tesisinde ise ham çelik üretimi Ağustos ayında yıllık %11 düşüşle 78.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Üretim 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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