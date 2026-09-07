JSW Steel'in konsolide ham çelik üretimi Ağustos 2026'da %3 arttı

Hint JSW Steel Limited tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin konsolide ham çelik üretimi bu yıl Ağustos ayında yıllık %3 artışla 2,465 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.
Şirketin Hindistan'daki tesislerinde ham çelik üretimi yıllık %4 artışla 2,387 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde şirketin tesislerinin ortalama kapasite kullanım oranı %88 seviyesinde gerçekleşti.
JSW Steel'in ABD'nin Ohio eyaletindeki tesisinde ise ham çelik üretimi Ağustos ayında yıllık %11 düşüşle 78.000 mt seviyesinde kaydedildi.