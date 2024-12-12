Corinth Pipeworks Kuzey Denizi’nde iki projeye boru tedarik edecek

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks, İngiltere merkezli mühendislik şirketi Subsea7 ile Kuzey Denizi’ndeki iki önemli açık deniz projesi için kontrat imzaladığını duyurdu. Norveç ve İngiltere’de yapılacak projeler sayesinde şirket bölgedeki varlığını güçlendirecek.

Corinth Pipeworks, Norveç kıyılarında yapılacak Bestla projesi kapsamında 12,5 kilometre uzunluğunda 14 inç ebatlı yüksek frekans kaynaklı çelik boru tedarik edecek. Bestla projesi ile gaz ve sıvı yakıt üretimi, işlemesi ve ihracatı için merkez olan Brage platformuna iki kuyulu deniz altı bağlantısı kurulacak.

Bahsi geçen diğer kontratta ise Kuzey Denizi’nin İngiltere sularında yer alan Bittern projesine tedarik yapılacak. Proje kapsamında yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda ve 12 inç ebatlı su püskürme hat borusu için yüksek frekans kaynaklı çelik boru üretilecek. Hat borusunun 2025 yılında kurulması bekleniyor.

Corinth Pipeworks, bu projelerde üretimini yaptığı borulara dış kaplama da uygulayacak. Şirket, kendi tesisinde 22,9 metre uzunluğundaki borulara dış kaplama uygulama imkanına sahip.