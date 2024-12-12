 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Corinth...

Corinth Pipeworks Kuzey Denizi’nde iki projeye boru tedarik edecek

Perşembe, 12 Aralık 2024 15:02:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks, İngiltere merkezli mühendislik şirketi Subsea7 ile Kuzey Denizi’ndeki iki önemli açık deniz projesi için kontrat imzaladığını duyurdu. Norveç ve İngiltere’de yapılacak projeler sayesinde şirket bölgedeki varlığını güçlendirecek.

Corinth Pipeworks, Norveç kıyılarında yapılacak Bestla projesi kapsamında 12,5 kilometre uzunluğunda 14 inç ebatlı yüksek frekans kaynaklı çelik boru tedarik edecek. Bestla projesi ile gaz ve sıvı yakıt üretimi, işlemesi ve ihracatı için merkez olan Brage platformuna iki kuyulu deniz altı bağlantısı kurulacak.

Bahsi geçen diğer kontratta ise Kuzey Denizi’nin İngiltere sularında yer alan Bittern projesine tedarik yapılacak. Proje kapsamında yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda ve 12 inç ebatlı su püskürme hat borusu için yüksek frekans kaynaklı çelik boru üretilecek. Hat borusunun 2025 yılında kurulması bekleniyor.

Corinth Pipeworks, bu projelerde üretimini yaptığı borulara dış kaplama da uygulayacak. Şirket, kendi tesisinde 22,9 metre uzunluğundaki borulara dış kaplama uygulama imkanına sahip.


Etiketler: Boru Borular Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Anshan Steel ve Bengang Ocak ayı için sıcak rulo sac fiyatlarını değiştirmedi

13 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları değişmedi

11 Ara | Boru

ABD Arjantin’den ithal OCTG boruya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

11 Ara | Çelik Haberler

Hengyang Valin Steel Pipe dikişsiz çelik boru projesine 2,50 milyar RMB yatırım yapacak

10 Ara | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da geriledi

10 Ara | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Eylül döneminde %11,6 azaldı

09 Ara | Çelik Haberler

AISI: Kasım ayında ithalat izni başvuruları aylık bazda azalırken, önceki yıla kıyasla yükseldi

09 Ara | Çelik Haberler

İspanyol Tubacex tarihindeki en büyük boru siparişini aldı

06 Ara | Çelik Haberler

Ternium CEO'su: Meksika'nın ABD ile olan çelik ticareti açığı 2024'te %30 artacak

06 Ara | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %8,5 düştü

06 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis