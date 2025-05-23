Corinth Pipeworks, Adriyatik boru hattı projesine çelik boru tedarik edecek

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks, İtalya’nın doğal gaz ağını güçlendirecek önemli bir altyapı projesi olan Adriyatik projesi için 180 km’nin üzerinde boru hattı tedarik etmek üzere İtalyan enerji altyapı operatörü Snam ile anlaşmalar imzaladığını açıkladı.

Corinth’in Thisvi tesisinde üretilecek olan 48 inç çapında helikal dikişli su altı ark kaynaklı borular ve 56 inç çapında boyuna su altı ark kaynaklı borular, %100’e kadar hidrojen taşımak üzere test edilmiş ve sertifikalandırılmış L450ME çelik kalitesine sahip olacak.