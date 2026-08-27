Cogne Edelstahl Almanya'daki dağıtım tesisinde çelik taşımacılığı filosunu genişletti

Yerel basında çıkan haberlere göre Almanya merkezli Cogne Edelstahl GmbH, bağımsız teslimat kapasitesini güçlendirmek ve çelik taşımacılığında esnekliğini artırmak amacıyla Bremen yakınlarındaki Stuhr'da bulunan depo tesisindeki kendi kamyon filosuna yeni bir tandem römork ekledi.

Şirket, hem zamanında teslimat hem de kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek sevkiyatlar için kendi filosunu kullanırken, araçları günlük olarak faaliyet gösteriyor. Cogne, söz konusu yatırımın teslimat güvenilirliği ve teslimat sürelerine ilişkin artan müşteri taleplerine daha iyi yanıt verilmesini amaçladığını belirtti.

Yeni römork 8,5 mt ek yük kapasitesi sağlıyor

Cogne'nin Stuhr'daki filosu artık tamamı çelik taşımacılığına özel olarak yapılandırılmış iki kamyon ve bir tandem römorktan oluşuyor. Filoda 7,5 mt yük kapasitesine sahip iki akslı Mercedes-Benz Antos ile 16 mt yük kapasitesine sahip üç akslı Mercedes-Benz Actros bulunuyor. Filoya yeni eklenen iki akslı tandem römork ise 8,5 mt ek yük kapasitesi sağlıyor.

Şirkete göre kamyon ve römork kombinasyonu araçların esnek şekilde kullanılmasına olanak tanırken, teslimat hacimlerinin ve güzergâhların müşterilerin mevcut ihtiyaçlarına daha uygun şekilde ayarlanmasını sağlıyor.

Filo Ruhr ve Sauerland bölgelerine de hizmet veriyor

Filo Stuhr tesisinde bulunmasına rağmen Cogne'nin Neuss'taki dağıtım faaliyetlerine yönelik teslimatları da destekleyebilirken, şirketin teslimat ağı Ruhr ve Sauerland bölgelerine kadar uzanıyor.

Cogne, özellikle sipariş hacimlerinin arttığı ve ek yük kapasitesine ihtiyaç duyulduğu dönemlerde kendi araçlarının yanı sıra harici nakliye şirketlerinden de yararlanıyor. Şirket, araç kullanımını ve nakliye maliyetlerini optimize etmek amacıyla kendi filosunu bilinçli olarak nispeten küçük tutuyor.

Söz konusu yatırım, Cogne'nin gerçekleştirdiği bir müşteri anketinin ardından gelirken, ankete katılanların %95'i tedarikçi seçiminde teslimat güvenilirliğini en önemli kriter olarak gösterdi. Katılımcıların yaklaşık %76'sı teslimat süreleri ve takvime uyumu en büyük zorluk olarak belirtirken, yaklaşık %84'ü yerel irtibat noktalarını ve hızlı iletişim kanallarını oldukça önemli olarak değerlendirdi.