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Cogne Edelstahl Almanya'daki dağıtım tesisinde çelik taşımacılığı filosunu genişletti

Perşembe, 27 Ağustos 2026 11:58:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Almanya merkezli Cogne Edelstahl GmbH, bağımsız teslimat kapasitesini güçlendirmek ve çelik taşımacılığında esnekliğini artırmak amacıyla Bremen yakınlarındaki Stuhr'da bulunan depo tesisindeki kendi kamyon filosuna yeni bir tandem römork ekledi.

Şirket, hem zamanında teslimat hem de kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek sevkiyatlar için kendi filosunu kullanırken, araçları günlük olarak faaliyet gösteriyor. Cogne, söz konusu yatırımın teslimat güvenilirliği ve teslimat sürelerine ilişkin artan müşteri taleplerine daha iyi yanıt verilmesini amaçladığını belirtti.

Yeni römork 8,5 mt ek yük kapasitesi sağlıyor

Cogne'nin Stuhr'daki filosu artık tamamı çelik taşımacılığına özel olarak yapılandırılmış iki kamyon ve bir tandem römorktan oluşuyor. Filoda 7,5 mt yük kapasitesine sahip iki akslı Mercedes-Benz Antos ile 16 mt yük kapasitesine sahip üç akslı Mercedes-Benz Actros bulunuyor. Filoya yeni eklenen iki akslı tandem römork ise 8,5 mt ek yük kapasitesi sağlıyor.

Şirkete göre kamyon ve römork kombinasyonu araçların esnek şekilde kullanılmasına olanak tanırken, teslimat hacimlerinin ve güzergâhların müşterilerin mevcut ihtiyaçlarına daha uygun şekilde ayarlanmasını sağlıyor.

Filo Ruhr ve Sauerland bölgelerine de hizmet veriyor

Filo Stuhr tesisinde bulunmasına rağmen Cogne'nin Neuss'taki dağıtım faaliyetlerine yönelik teslimatları da destekleyebilirken, şirketin teslimat ağı Ruhr ve Sauerland bölgelerine kadar uzanıyor.

Cogne, özellikle sipariş hacimlerinin arttığı ve ek yük kapasitesine ihtiyaç duyulduğu dönemlerde kendi araçlarının yanı sıra harici nakliye şirketlerinden de yararlanıyor. Şirket, araç kullanımını ve nakliye maliyetlerini optimize etmek amacıyla kendi filosunu bilinçli olarak nispeten küçük tutuyor.

Söz konusu yatırım, Cogne'nin gerçekleştirdiği bir müşteri anketinin ardından gelirken, ankete katılanların %95'i tedarikçi seçiminde teslimat güvenilirliğini en önemli kriter olarak gösterdi. Katılımcıların yaklaşık %76'sı teslimat süreleri ve takvime uyumu en büyük zorluk olarak belirtirken, yaklaşık %84'ü yerel irtibat noktalarını ve hızlı iletişim kanallarını oldukça önemli olarak değerlendirdi.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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