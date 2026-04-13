Hindistan’da demir cevheri üretimi 2025-26 mali yılında %7 arttı, üreticilerin kendi kullanımlarına ayırdıkları cevher üretimi düştü

Hindistan’da demir cevheri üretimi 2025-26 mali yılında yıllık bazda %7 artarak 310 milyon mt seviyesine ulaştı. Piyasaya satılan üretimdeki artış, üreticilerin kendi kullanımlarına ayırdıkları üretimdeki düşüşü dengeledi. Bu artış, entegre üreticilerdeki kesintilerin etkisini yansıtırken, piyasaya satış yapan madencilerin üretimi artırmasıyla iç arzın yapısı değişti.

Resmi verilere göre büyüme, büyük madencilerin güçlü performansıyla desteklenirken toplam üretim yıl genelinde rekor seviyelere ulaştı. Ancak artış sınırlı sayıda üreticiye yoğunlaşarak arz koşullarındaki dengesizliğe işaret etti.

Üretici bazlı gelişmeler

NMDC Limited üretimini %21 artırarak 53 milyon mt seviyesine çıkararak en büyük artışı kaydetti. Odisha Mining Corporation (OMC) ise %11 artışla 40 milyon mt üretim gerçekleştirerek önemli bir ticari tedarikçi konumunu pekiştirdi.

Tata Steel Limited ve Steel Authority of India Limited (SAIL) sırasıyla %5 ve %3 oranında daha sınırlı artış kaydederek kapasite artışı olmaksızın üretimini nispeten aynı seviyelerde tutmuş oldu.

Buna karşılık bazı üreticiler operasyonel ve düzenleyici nedenlerle üretim düşüşü yaşadı. JSW Steel Limited’in üretimi %28 düşüşle 18 milyon mt’a gerilerken, bu durum maden geçiş süreçlerinden kaynaklanan aksaklıklara bağlandı.

Rungta Mines, yaklaşık 33,3 milyon mt çevresel izin kapasitesine rağmen üretimini %20 düşürdü. Bunun nedeni, yaklaşık 4 milyon mt’luk cevherin OMC’den tedarik edilmesi sonucu kendi madencilik faaliyetlerinin azalması olarak gösterildi.

AMNS India üretimi Thakurani madenindeki aksaklıklar nedeniyle %9 düşüşle 10 milyon mt seviyesine geriledi. Vedanta Limited (ESL dahil) ise operasyonel kısıtlar nedeniyle %5 düşüş bildirdi.

Daha küçük üreticiler arasında Lloyds Metals and Energy Limited düşük baz etkisiyle üretimini iki katından fazla artırırken, Jindal Steel Limited Roida I madenindeki ilk üretimin katkısıyla %18 artış kaydetti. Ancak yasal izin süreçlerine bağlı geçici kapanmalar üretimin daha kısa bir dönemde gerçekleşmesine neden oldu.

Arz yapısındaki değişim

Yıl boyunca üreticilerin kendi kullanımlarına ayırdıkları ve piyasaya sundukları üretim farklı yönlerde hareket etti. Kendi üretimleri yıllık bazda %3 düşüşle 120 milyon mt seviyesine gerilerken, ticari üretim %15 artarak 190 milyon mt’a yükseldi. Üreticilerin kendi kullanacakları cevher üretimindeki düşüş; operasyonel aksaklıklar ve düzenleyici gecikmelerden kaynaklanırken, ticari üreticiler arzı artırarak bu boşluğu kısmen doldurdu ve piyasa bağlantılı arzın payını yükseltti.

Üretim belirli bölgelerde yoğunlaşmayı sürdürdü. Odisha 157 milyon mt ile ilk sırada yer alırken, onu Chhattisgarh (53 milyon mt) ve Karnataka (49,5 milyon mt) takip etti. Bu yoğunlaşma, sınırlı sayıdaki üretim bölgesine olan bağımlılığın sürdüğünü ve bu bölgelerdeki düzenleyici ve operasyonel gelişmelerin toplam üretimi etkileyebileceğini gösteriyor.

Görünüm

Hindistan’da demir cevheri üretiminin, ticari madencilerden gelecek ek arz ve büyük üreticilerin sürdürülebilir performansıyla desteklenmesi bekleniyor. Altyapı yatırımlarına bağlı çelik talebi ve kapasite artışları da iç üretimi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak arz büyümesinin dengesiz seyretmesi muhtemel görünüyor. İhale edilen madenlerin devreye alınmasındaki gecikmeler, düzenleyici izin süreçleri ve mevcut madenlerdeki aksaklıklar bazı üreticilerde üretimi sınırlamaya devam edebilir.

Ticari üretimdeki artış madencilerin kendi üretimlerindeki kesintileri dengelese de, arz yapısındaki bu ayrışma, kesinti dönemlerinde dış tedarike olan bağımlılığın sürebileceğine işaret ediyor. Bu nedenle toplam üretimde artış görülse de arz koşullarının önemli üreticilerdeki gelişmelerden etkilenmeye devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: BigMint