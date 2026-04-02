 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > NMDC’nin...

NMDC’nin demir cevheri üretimi 2026’nın Mart ayında %51 arttı

Perşembe, 02 Nisan 2026 09:17:41 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan devletine ait madencilik şirketi NMDC Limited, 2026’nın Mart ayında demir cevheri üretiminin yıllık bazda %50,7 artışla 5,35 milyon mt seviyesine ulaştığını açıkladı.

Şirket, 2025-26 mali yılı toplam demir cevheri üretiminin %21 artışla 53,15 milyon mt seviyesine yükseldiğini ve bunun şimdiye kadarki en yüksek yıllık üretim olduğunu belirtti.

NMDC’nin Mart ayındaki satışları %40 artışla 5,90 milyon mt olarak kaydedildi.

2025-26 mali yılı toplam satışlarının ise önceki mali yıla kıyasla %13 artışla 50,23 milyon mt seviyesinde ifade edildi.


Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın demir cevheri ithalatının 2025-26 mali yılında yedi yılın zirvesine ulaşması bekleniyor

25 Mar | Çelik Haberler

NMDC 2025-26 mali yılında rekor demir cevheri üretimine ulaştı

16 Mar | Çelik Haberler

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi 2026’nın Şubat ayında %16 arttı

02 Mar | Çelik Haberler

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Ocak 2026’da %8 arttı

03 Şub | Çelik Haberler

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Aralık ayında %15 arttı, satışları %19 yükseldi

02 Oca | Çelik Haberler

NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Kasım ayında %11 arttı

02 Ara | Çelik Haberler

Küresel demir cevheri ihracatı Avustralya’nın sevkiyatlarındaki sert düşüşle haftalık bazda %9 geriledi, navlun güçlü ...

18 Kas | Çelik Haberler

Hint LMEL 2025-26 mali yılının ilk yarısında demir cevheri üretimini %25 artırdı

03 Eki | Çelik Haberler

Hindistan, devlete bağlı madenciler demir cevheri üretimini artırmazsa yaptırım uygulayacak

30 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’ın düşük tenörlü cevher ihracatına %30 vergi getirme planı madencilerle çelik üreticilerini karşı karşıya ...

15 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis