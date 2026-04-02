NMDC’nin demir cevheri üretimi 2026’nın Mart ayında %51 arttı

Hindistan devletine ait madencilik şirketi NMDC Limited, 2026’nın Mart ayında demir cevheri üretiminin yıllık bazda %50,7 artışla 5,35 milyon mt seviyesine ulaştığını açıkladı.

Şirket, 2025-26 mali yılı toplam demir cevheri üretiminin %21 artışla 53,15 milyon mt seviyesine yükseldiğini ve bunun şimdiye kadarki en yüksek yıllık üretim olduğunu belirtti.

NMDC’nin Mart ayındaki satışları %40 artışla 5,90 milyon mt olarak kaydedildi.

2025-26 mali yılı toplam satışlarının ise önceki mali yıla kıyasla %13 artışla 50,23 milyon mt seviyesinde ifade edildi.