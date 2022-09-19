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CMC Kaliforniya merkezli hurda tedarikçisini devraldı

Pazartesi, 19 Eylül 2022 09:59:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD’li çelik üreticisi Commercial Metals Company (CMC) tarafından yapılan açıklamada, Batı ABD’deki genişleme stratejisi kapsamında Güney Kaliforniya’nın başlıca geri dönüştürülmüş hurda tedarikçisi Advanced Steel Recovery, LLC’nin (ASR) devralındığı duyuruldu.

Hem iç hem de dış piyasalara satış amacıyla işleme ve brokerlik hizmetleri sunan ASR yıllık yaklaşık 300.000 ton hurda işliyor.

CMC CEO’su Barbara Smith, “Arizona’da 2 No’lu mikro tesisimizi planlanlandığı gibi 2023 yılının başında aldığımızda düşük maliyetli hurda ihtiyacımız artacak. ASR sayesinde Arizona tesislerimiz başlıca hammaddelere kesintisiz erişim sağlayabilecek,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım 

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