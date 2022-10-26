Cleveland-Cliffs otomotiv sektörüne yönelik sevkiyatlardaki iyileşmenin dördüncü çeyrekte sürmesini bekliyor

Çarşamba, 26 Ekim 2022 11:02:52 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc. bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin toplam gelirleri önceki yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 6 milyar $’a kıyasla 5,65 milyar $ olurken, net kârı 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,28 milyar $’a kıyasla 165 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Şirketin üçüncü çeyreğe yönelik mali sonuçları, artan enerji ile hammadde maliyetleri ve önceki dönemlerde gerçekleştirilen bakım faaliyetlerinden olumsuz etkilendi. Tüm büyük projeler tamamlandığı ve üretim seviyeleri normale döndüğü için Cleveland-Cliffs maliyetlerin 2023 yılına kadar azalmasını bekliyor.

Yılın ilk dokuz ayında ise şirketin toplam gelirleri geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 15,09 milyar $’a kıyasla 17,94 milyar $ olurken, net kârı 2021 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 2,13 milyar $’a kıyasla 1,58 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 452 milyon $ olurken, ilk dokuz ayda çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 3,03 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte sevk edilen toplam çelik miktarı 3,29 milyon mt, ilk dokuz ayda ise 9,89 milyon mt oldu.

Şirketin CEO’su Lourenco Goncalves, “Otomotiv sektöründeki müşterilerimize gerçekleştirilen sevkiyatlar üçüncü çeyrekte önemli ölçüde artış göstererek son altı çeyreğin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu da servis merkezi faaliyetleri zayıf olmasına rağmen üçüncü çeyrekte satış tonajlarını sabit tutmamızı sağladı. Otomotiv sektörüne yönelik sevkiyatlardaki bu olumlu trendin dördüncü çeyrekte devam etmesini bekliyoruz,” dedi.