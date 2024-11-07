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Cleveland-Cliffs üçüncü çeyrekte daha düşük net kâr açıkladı, 6 No’lu yüksek fırın 2025’in başında devreye alınacak

Perşembe, 07 Kasım 2024 10:24:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli çelik üreticisi Cleveland-Cliffs önceki çeyrekte kaydedilen 5,1 milyar $ net kâra kıyasla 4,6 milyar $ net kâr elde ettiğini açıkladı. Şirketin AVFÖK değeri 323 milyon $’dan 124 milyon $’a gerilerken geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 4,1 milyon tona kıyasla 3,8 milyon ton çelik sevkiyatı yapıldı.

Cleveland-Cliffs 2024 yılının tamamına ilişkin sermaye harcaması beklentilerini 650-700 milyon $’dan 600-650 milyon $’a çekti.

Cleveland-Cliffs CEO’su Lourenco Goncalves, “Üçüncü çeyrekte talebin ve kâr marjlarının zayıflaması nedeniyle Cleveland’daki 6 No’lu yüksek fırını geçici olarak devre dışı bıraktık. 2021’den beri görülen en düşük maliyetlere ulaşsak da bu durum otomotiv sektöründeki en büyük dört müşterimizden ikisinin gösterdiği zayıf performansı dengelemeye yetmedi. Otomotiv sektörünün daha fazla içinde olduğumuz için rakiplerimize kıyasla daha fazla etkilendik,” şeklinde konuştu. Goncalves, 2025’in başında toparlanması beklenen taleple birlikte 6 No’lu yüksek fırınlarını yeniden devreye almayı planladıklarını bildirdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Cleveland-Cliffs 

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