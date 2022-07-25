Cleveland-Cliffs’in geliri ve kârı ilk yarıda arttı, otomotiv sektöründen gelen çelik talebinin yükselmesi bekleniyor

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 10:11:36 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc. bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde şirketin toplam gelirleri önceki yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 5,04 milyar $’a kıyasla 6,33 milyar $ olurken, net kârı 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 795 milyon $’a kıyasla 601 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında ise şirketin toplam gelirleri geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 9,09 milyar $’a kıyasla 12,29 milyar $ olurken, net kârı 2021 yılının ilk altı ayında kaydedilen 852 milyon $’a kıyasla 1,42 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yılın ikinci çeyreğinde şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 1,13 milyar $ olurken, ilk yarıda çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 2,58 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte sevk edilen toplam çelik miktarı 3,3 milyon mt, ilk yarıda ise 6,59 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket otomotiv sektöründen gelen çelik talebinin, azalan araç üretimi nedeniyle 2020 yılından bu yana düşen çelik tüketiminin toparlanmasıyla 2022 yılının sonuna kadar yükselmesini bekliyor.