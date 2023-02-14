Cleveland-Cliffs’in net kârı yüksek maliyetler ve azalan satışlar nedeniyle 2022'de düşüş gösterdi

Salı, 14 Şubat 2023 10:16:44 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc. geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirketin toplam gelirleri önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 5,34 milyar $’a kıyasla 5,04 milyar $ olurken, şirket 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 899 milyon $ net kâra kıyasla 204 milyon $ net zarar bildirdi.

Yılın tamamında ise şirketin toplam gelirleri geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 20,44 milyar $’a kıyasla 22,99 milyar $ olurken, net kârı 2021 yılında kaydedilen 3,03 milyar $’a kıyasla 1,37 milyar $ seviyesinde yer aldı. Net kârda kaydedilen düşüş işletme maliyetlerinin artması ve satış tonajlarının azalmasından kaynaklandı.

Dördüncü çeyrekte şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 123 milyon $ olurken, 2022 yılında çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 3,17 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte sevk edilen toplam çelik miktarı 3,48 milyon mt, yılın tamamında ise 13,38 milyon mt oldu.

Şirket 2023 yılında çelik sevkiyat tonajının yaklaşık 14,5 milyon mt seviyesinde yer almasını bekliyor.