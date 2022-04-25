Cleveland-Cliffs’in geliri ve kârı birinci çeyrekte arttı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 10:27:51 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc. bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde şirketin toplam gelirleri önceki yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 4,05 milyar $’a kıyasla 5,95 milyar $ olurken, net kârı 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 41 milyon $’a kıyasla 801 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın birinci çeyreğinde şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 513 milyon $’a kıyasla 1,45 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte sevk edilen toplam çelik miktarı yıllık %12,3 düşüşle 3,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın çelik tedarik zincirlerini özellikle hammadde açısından zayıflattığını, ancak Cleveland-Cliffs ihtiyacı olan tüm pik demiri ve sıcak briketlenmiş demiri ürettiğinden söz konusu ülkelere bağımlı olmadığını belirtti.

Dördüncü çeyrekten birinci çeyreğe kadar spot piyasadaki çelik fiyatlarında kaydedilen düşüşe ve bunun şirketin sonuçları üzerindeki gecikmeli etkisine rağmen Cleveland-Cliffs’in kârlılığı güçlü olmaya devam etti. Cleveland-Cliffs 2022 yılında rekor seviyede serbest nakit akışı elde etmeyi bekliyor.