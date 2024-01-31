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Cleveland-Cliffs’in net kârı 2023’te düştü, sevkiyatları rekor seviyeye yükseldi

Çarşamba, 31 Ocak 2024 15:11:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc. geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirketin toplam geliri önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 5,04 milyar $’a kıyasla 5,11 milyar $ olurken, şirket 2022 yılının aynı döneminde kaydedilen 204 milyon $ net zarara kıyasla 139 milyon $ net zarar bildirdi.

Yılın tamamında ise şirketin net kârı 2022 yılında kaydedilen 1,37 milyar $’a kıyasla 450 milyon $ olurken, toplam geliri geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 22,99 milyar $’a kıyasla 21,99 milyar $ seviyesinde yer aldı. Şirket üç yıl art arda 20 milyar $’ın üzerinde gelir elde etmiş oldu.

Dördüncü çeyrekte şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 279 milyon $ olurken, 2022 yılında çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 1,91 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte sevk edilen toplam çelik miktarı 3,66 milyon mt, yılın tamamında ise 14,90 milyon mt olarak rekor seviyeye çıktı.

Şirket 2024 yılında çelik sevkiyat tonajının yaklaşık 14,96 milyon mt seviyesinde yer almasını bekliyor. Buna ek olarak Cleveland-Cliffs 2024 yılının birinci çeyreğinde düzenlenmiş AVFÖK’ünün geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen seviyeyi aşacağını tahmin ediyor.

Öte yandan artan hurda talebi ve daralan arz nedeniyle önümüzdeki yıl hurda piyasasının adil şartlara sahip olacağını öngören şirketin CEO’su Lourenco Goncalves, “Hurda fiyatlarının düşmesi için hiçbir sebep yok. ABD’de hurda arzı ve talebi devam ettiği sürece sıcak rulo sac fiyatları 1.000$/net tona gerilemesi pek mümkün görünmüyor,” diye ekledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar Cleveland-Cliffs 

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