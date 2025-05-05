Cleveland-Cliffs üç tesisini süresiz olarak kapatıyor

Basında çıkan haberlere göre ABD merkezli madencilik ve çelik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., piyasa koşullarının kötüleşmesi sebebiyle Pennsylvania ve Illinois eyaletlerinde yer alan üç çelik tesisini süresiz olarak devre dışı bırakacak.

Çelik ray, vasıflı levha ve yüksek karbon çelik sac piyasalarında talep ve fiyatlarda yaşanan düşüşlerin, Pennsylvania merkezli Steelton ve Conshohocken ile Illinois merkezli Riverdale tesislerine yönelik kapatma kararında rol oynadığı ifade edildi. 30 Haziran tarihinde başlayacak olan süreç yaklaşık 950 çalışanı etkileyecek. Ayrıca şirket, Trump yönetiminin son vergi politikasının kararında rol oynamadığını da belirtiyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bu yılın Mart sonunda Cleveland-Cliffs, otomobil talebinin zayıflaması sebebiyle Michigan’daki Dearborn tesisini faaliyetten alacağını duyurmuştu.