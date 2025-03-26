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Cleveland-Cliffs zayıf otomobil talebi nedeniyle Dearborn tesisini devre dışı bırakacak

Çarşamba, 26 Mart 2025 15:10:42 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli çelik üreticisi Cleveland-Cliffs Michigan eyaletinde yer alan Dearborn tesisindeki yüksek fırın, çelikhane ve sürekli döküm faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Şirket 600 işçisine 15 Temmuz tarihinde işten çıkarmaların başlayacağına yönelik bilgilendirme yaptı.

Cleveland-Cliffs, bu kararın alınmasında ABD yerel otomotiv sektörünün zayıflığının büyük rol oynadığını belirtti. Öte yandan tesiste 550 işçinin çalıştığı asitleme ve tandem soğuk haddeleme hattı ile sürekli galvanizleme hattı gibi bitirme tesisleri faaliyet göstermeye devam edecek.

Üretici, ABD Başkanı Trump’ın politikalarının tam olarak yürürlüğe girmesiyle Dearborn tesisinde üretimin yeniden başlamasını bekliyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Cleveland-Cliffs 

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