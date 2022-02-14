Cleveland-Cliffs 2021’de rekor yıllık gelir ve kâr elde etti

Pazartesi, 14 Şubat 2022 10:12:12 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc. 2021 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirketin toplam gelirleri önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 2,25 milyar $’a kıyasla 5,34 milyar $ olurken, net kârı 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 74 milyon $’a kıyasla 899 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında şirketin toplam gelirleri 2020 yılında kaydedilen 5,35 milyar $’a kıyasla 20,44 milyar $ olurken, net kârı 2020 yılında kaydedilen 81 milyon net zarara kıyasla 3,03 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Yılın dördüncü çeyreğinde şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 1,52 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, 2021 yılında şirketin çelik ve imalat biriminin AVFÖK’ü 5,42 milyar $ seviyesinde yer aldı. Dördüncü çeyrekte sevk edilen toplam çelik miktarı 3,38 milyon mt seviyesine ulaşırken, yılın tamamında 15,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu yılda şirket yıllık bazda rekor seviyede gelir, kâr ve çelik ile imalat birimi AVFÖK’ü elde etti.

Öte yandan şirket ABD merkezli Ferrous Processing and Trading Company’i 761 milyon $’a satın aldı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu alım Cleveland-Cliffs’in yüksek kalite hurdaya büyük ölçüde erişimini sağlayacak ve ürün portföyünü yüksek kalite hurda içerecek şekilde genişletecek.