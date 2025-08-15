Çin’in ham çelik üretimi 2025 yılının Temmuz ayında 80 milyon mt’un altına indi

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun verilerine göre bu yıl Temmuz ayında Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %1,4, %4 ve %6,4 düşüşle 70,8 milyon mt, 79,6 milyon mt ve 122,95 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Bu yıl Temmuz ayında aylık ham çelik üretimi ilk kez 80 milyon mt’un altına indi, aylık bazda ise %4,2 düşüş kaydetti. 3 Eylül’de gerçekleşecek askeri geçit töreninin yaklaşmasıyla Hebei eyaletindeki Tangshan’da başlayan üretim kesintilerin yanı sıra yüksek sıcaklıklar ve düşük talep gibi mevsimsel faktörler, Temmuz ayı ham çelik üretimindeki düşüşe katkıda bulundu.

Ocak-Temmuz döneminde ise Çin’in toplam pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla %1,3 ve %3,1 düşüş ile %5,1 artışla 505,83 milyon mt, 594,47 milyon mt ve 860,47 milyon mt olarak kaydedildi.

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayının başında (1-10 Ağustos) Çin’de tamamı CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik üretimi Temmuz ayının sonuna (21-31 Temmuz) kıyasla %4,7 artışla 2,07 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Ay ortasından itibaren Pekin-Tianjin-Hebei bölgesinde katı üretim kesintileri uygulanabileceği için Çin’de çelik üretiminin Ağustos ayında da gerilemesi bekleniyor.