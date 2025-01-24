CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak ortasında %0,3 arttı, stoklar da yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Ocak ayı ortasında (11-21 Ocak), Ocak ayı başına (1-10 Ocak) kıyasla %0,3 artışla 2,07 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik Ocak ayı başında, Aralık ayı sonuna kıyasla %10,3 artışla 2,06 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Ocak tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Ocak tarihine kıyasla %2,7 artışla 12,94 milyon mt’a çıktı.