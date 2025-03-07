CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat ayının sonunda %0,5 arttı, stoklar düştü

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Şubat ayı sonunda (21-28 Şubat), Şubat ayı ortasında (11-20 Şubat) kıyasla %5 artışla 2,25 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik Şubat ayı ortasında, Şubat ayı başına (1-10 Şubat) kıyasla %0,8 artışla 2,15 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Şubat tarihine kıyasla %2,5 artışla 16,31 milyon mt’a çıktı.