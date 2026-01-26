CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Ocak ayının ortasında %0,9 düştü, stoklar yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayının ortasında (11-20 Ocak), Ocak ayının başına (1-10 Ocak) kıyasla %0,9 düşüşle 1,98 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayının başında, Aralık ayı sonuna (21-31 Aralık) kıyasla %21,6 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Ocak tarihine kıyasla %7,3 artışla 16,13 milyon mt olarak kaydedildi.