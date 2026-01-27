 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çinli...

Çinli çelik sanayi kuruluşları 2025 yılında 15,9 milyar $ brüt kâr elde etti

Salı, 27 Ocak 2026 10:09:18 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliğinin yayımladığı verilere göre 2025 yılında Çin’in başlıca çelik kuruluşları yıllık bazda %299,2 artışla 109,8 milyar RMB (15,9 milyar $) brüt kâr açıkladı. Geçen yıl 29,19 milyar RMB brüt kâr elde edilmişti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %0,6 artışla 461,02 milyar RMB (66 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %16 düşüşle 45,8 milyar RMB (6,2 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %7,5 düşüşle 173,62 milyar RMB (21,7 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %31,2 artışla 143,1 milyar RMB (17,9 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %0,6 artışla 7,4 trilyon RMB (1,1 trilyon $) oldu.

1$ = 6,98 RMB


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya 

Benzer Haber ve Analizler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Ocak ayının ortasında %0,9 düştü, stoklar yükseldi

26 Oca | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Ocak ayının başında %21,6 arttı, stoklar yükseldi

19 Oca | Çelik Haberler

Çin’de CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayının ortasında %1,3 düştü, stoklar yükseldi

25 Ara | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretiminde hurda tüketimi arttı, yukarı yönlü trendin sürmesi bekleniyor

23 Ara | Çelik Haberler

China Coal Energy’nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %8,7 düştü

17 Ara | Çelik Haberler

Çin’in kok üretimi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %3,2 arttı

17 Ara | Çelik Haberler

Çinli çelik üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Ekim ortasında %0,9 azaldı, stoklar %4,4 arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2025 yılının Ekim ortasında %2,3 düştü

24 Eki | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %2,9 düştü

20 Eki | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi 2025 yılının Temmuz ayında 80 milyon mt’un altına indi

15 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis