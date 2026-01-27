Çinli çelik sanayi kuruluşları 2025 yılında 15,9 milyar $ brüt kâr elde etti

Çin Demir Çelik Birliğinin yayımladığı verilere göre 2025 yılında Çin’in başlıca çelik kuruluşları yıllık bazda %299,2 artışla 109,8 milyar RMB (15,9 milyar $) brüt kâr açıkladı. Geçen yıl 29,19 milyar RMB brüt kâr elde edilmişti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %0,6 artışla 461,02 milyar RMB (66 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %16 düşüşle 45,8 milyar RMB (6,2 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %7,5 düşüşle 173,62 milyar RMB (21,7 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %31,2 artışla 143,1 milyar RMB (17,9 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %0,6 artışla 7,4 trilyon RMB (1,1 trilyon $) oldu.

1$ = 6,98 RMB