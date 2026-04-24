CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayının ortasında arttı, stoklar da yükseldi

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) verilerine göre bu yılı Nisan ayının ortasında (11-20 Nisan) Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin (tüm CISA üyeleri) günlük ortalama ham çelik üretimi Nisan başına (1-10 Nisan) kıyasla %0,4 artışla 2,11 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Nisan başında ise söz konusu üreticilerin günlük ortalama ham çelik üretimi, Mart sonuna (21-31 Mart) göre %5,6 artışla 2,10 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Aynı dönemde Çin’de büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stok seviyelerinde de artış gözlendi. 20 Nisan itibarıyla nihai mamul stokları 10 Nisan’a kıyasla %6,4 artarak 18,63 milyon mt seviyesine çıktı.

Nisan ortasında üretimde görülen sınırlı artış, piyasaya arzın yükselmeye devam ettiğini gösterirken, stoklardaki daha güçlü artış son kullanıcı sektörlerden gelen talebin zayıf olduğuna işaret etti. Buna karşın vadeli fiyatlarda yukarı yönlü hareket gözlenirken, demir cevheri, koklaşabilir taş kömürü ve kok gibi hammaddelerin fiyatlarındaki artış, söz konusu dönemde mamul fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.