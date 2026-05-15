Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mayıs ayı başında %3,6 arttı, stoklar yükseldi

Cuma, 15 Mayıs 2026 10:18:15 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği verilerine göre bu yılı Mayıs ayının başında (1-10 Mayıs) Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin (tüm CISA üyeleri) ortalama günlük toplam ham çelik üretimi Nisan sonuna (21-30 Nisan) kıyasla %3,6 artışla 2,11 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Nisan sonunda ise Çin’de büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerinin ortalama günlük toplam ham çelik üretimi, Nisan ortasına (11-20 Nisan) kıyasla %3,6 düşüşle günlük 2,036 milyon mt seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde Çin’de büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerinin stok seviyeleri de yükseldi. 10 Mayıs itibarıyla nihai mamul çelik stokları, 30 Nisan’a kıyasla %9,4 artışla 16,88 milyon mt seviyesine ulaştı. Stoklardaki artışın, İşçi Bayramı tatilinin (1-5 Mayıs) son kullanıcı talebi üzerinde yarattığı olumsuz etki nedeniyle günlük ham çelik üretimindeki artıştan daha hızlı gerçekleştiği belirtildi.


