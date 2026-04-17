CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayının başında %4,4 arttı, stoklar yükseldi

Cuma, 17 Nisan 2026 10:07:25 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yıl Nisan ayının başında (1-10 Nisan), Mart ayının sonuna (21-31 Mart) kıyasla %4,4 artışla 1,89 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük hamçelik üretimi Mart sonunda, ay ortasına (11-20 Mart) kıyasla %1,7 düşüşle 1,99 milyon mt seviyesinde yer almıştı. 

10 Nisan itibarıyla Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Mart tarihine kıyasla %5,9 artışla 17,51 milyon mt olarak kaydedildi. 

Nisan ayının başında Çin’de büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin artan üretimi, piyasaya arzın yükseldiğini gösterirken, stoklardaki daha belirgin artışlar nihai kullanıcılardan gelen talebin zayıf seyrettiğine işaret etti. Bu durum, söz konusu dönemde arz fazlası oluşmasına ve çelik fiyatlarının olumsuz etkilenmesine yol açtı.


