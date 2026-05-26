 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mayıs ortasında %0,7 düştü, stoklar arttı

Salı, 26 Mayıs 2026 09:37:34 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği verilerine göre bu yıl Mayıs ayının ortasında (11-20 Mayıs) Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin (tüm CISA üyeleri) günlük ortalama ham çelik üretimi Mayıs ayının başına (1-10 Mayıs) kıyasla %0,7 düşüşle 2,096 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ayının başında ise Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik üretimi, Nisan ayının sonuna kıyasla %3,6 artışla 2,11 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stok seviyeleri de artış gösterdi. 20 Mayıs itibarıyla bu üreticilerin nihai mamul stokları, 10 Mayıs’a kıyasla %11,2 artışla 18,77 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ortasında ham çelik üretiminin gerilemesine rağmen stokların artış göstermesi, söz konusu dönemde son kullanıcı talebinin zayıf seyrettiğine işaret etti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayında %3,5 geriledi, Ocak-Nisan döneminde de düşüş devam etti

18 May | Çelik Haberler

Çin’de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mayıs ayı başında %3,6 arttı, stoklar yükseldi

15 May | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayının sonunda %3,6 düştü, stoklar geriledi

11 May | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayının ortasında arttı, stoklar da yükseldi

24 Nis | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayının başında %4,4 arttı, stoklar yükseldi

17 Nis | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mart ayının sonunda %1,7 düştü, stoklar azaldı

07 Nis | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mart ayının ortasında %0,8 arttı, stoklar da yükseldi

26 Mar | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mart ayının başında %0,8 azaldı, stoklar arttı

16 Mar | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Şubat ayının sonunda %0,1 azaldı, stoklar düştü

06 Mar | Çelik Haberler

Çin’de CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayının ortasında %1,3 düştü, stoklar yükseldi

25 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis