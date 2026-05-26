Çin’de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mayıs ortasında %0,7 düştü, stoklar arttı

Çin Demir ve Çelik Birliği verilerine göre bu yıl Mayıs ayının ortasında (11-20 Mayıs) Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin (tüm CISA üyeleri) günlük ortalama ham çelik üretimi Mayıs ayının başına (1-10 Mayıs) kıyasla %0,7 düşüşle 2,096 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ayının başında ise Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik üretimi, Nisan ayının sonuna kıyasla %3,6 artışla 2,11 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stok seviyeleri de artış gösterdi. 20 Mayıs itibarıyla bu üreticilerin nihai mamul stokları, 10 Mayıs’a kıyasla %11,2 artışla 18,77 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ortasında ham çelik üretiminin gerilemesine rağmen stokların artış göstermesi, söz konusu dönemde son kullanıcı talebinin zayıf seyrettiğine işaret etti.