CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Temmuz ayının sonunda %7,4 azaldı, stoklar da geriledi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Temmuz ayı sonunda (21-31 Temmuz), Temmuz ayı ortasına (11-20 Temmuz) kıyasla %7,4 düşüşle 1,98 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Temmuz ayı ortasında, Temmuz ayı başına (1-10 Temmuz) kıyasla %2,1 artışla 2,14 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Temmuz tarihine kıyasla %5,6 düşüşle 14,78 milyon mt olarak kaydedildi.