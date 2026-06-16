CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılının Haziran ayı başında %3,8 arttı, stoklar da yükseldi

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA), Haziran ayının başında (1-10 Haziran) Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerinin (CISA üyesi şirketler) toplam günlük ortalama ham çelik üretiminin Mayıs ayının sonuna (21-31 Mayıs) kıyasla %3,8 artışla 2,083 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Mayıs ayının sonunda söz konusu işletmelerin günlük ortalama ham çelik üretimi, Mayıs ayının ortasına (11-20 Mayıs) göre %4,3 düşüşle 2,006 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin nihai mamul stokları da yükseldi. 10 Haziran itibarıyla mamul stokları 31 Mayıs'a kıyasla %6,6 artışla 16,87 milyon mt seviyesine ulaştı.

Haziran ayının başında stoklardaki artışın ham çelik üretimindeki yükselişten daha hızlı gerçekleşmesi, söz konusu dönemde talebin zayıf seyrettiğine işaret ediyor. Haziran ayının geleneksel cansız sezon olması, Çin'in güneyinde yağış sezonunun etkisini göstermesi ve yüksek sıcaklıkların proje sahalarındaki inşaat faaliyetlerini yavaşlatması çelik talebini olumsuz etkilerken, stok seviyelerindeki artışa da katkıda bulundu.