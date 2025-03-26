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Çinli Yongjin yeni paslanmaz çelik tesisi için Türkiye’ye yatırım yaptı

Çarşamba, 26 Mart 2025 14:30:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Zheijang eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Yongjin Corporation, Yalova’da Singapur merkezli Lahne Holdings ve Çin merkezli Hainan Fuxinhui Investment ortaklığıyla bir ortak girişim kurduğunu açıkladı. Geçici olarak CANDAX adı verilen bu ortak girişim, Yalova’da yıllık 400.000 mt üretim kapasitesine sahip bir soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tesisi kuracak. Tesisin iki yıl içinde üretime başlaması bekleniyor.

Yongjin tesisin kurulması için 237 milyon $’lık yatırım yapacak. Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak tesisin iki üretim hattından birinde yıllık 80.000 mt kapasite ile yüksek katma değerli çelik, diğer hatta ise yıllık 320.000 mt kapasite ile genel kullanıma yönelik çelik üretilecek.

Tesisin AB’ye yapılan ihracatta Türkiye’nin rekabetçiliğini güçlendireceği ve büyük sayıda iş imkanı yaratacağı düşünülüyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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