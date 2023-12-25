Çinli şirket Nippon Steel’in düşük karbonlu levhasıyla karbon salımını azaltacak

Pazartesi, 25 Aralık 2023 13:47:54 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, elektroliz kaplama elması tel üretimi için Çin merkezli Yangling Metron New Materials Inc.’e (Metron) “NSCarbolex™ Neutral” markası altındaki düşük karbonlu levhadan tedarik edeceğini açıkladı. Metron, elmas tel kullanan fotovoltaik silikon yonga plakası üreticilerine yönelik üretim yapıyor.

Nippon Steel, Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarını azaltmak için halihazırda çalışmalar yürüten Metron’un söz konusu ürün sayesinde Kapsam 3 karbon emisyonlarını da düşürebileceğini söyledi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Singapur merkezli çelik toptancısı STELLARIS ve Hollanda merkezli enerji şirketi 85 Degrees Renewables da tercihini NSCarbolex™ Neutral ürününden yana kullanmıştı.