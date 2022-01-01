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Çinli Delong Group 2.400 mm ebatlı slab döküm ünitesinin inşasına başladı

Söz konusu ünite, yıllık 1,35 milyon mt ...

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