Çinli çelik sanayi kuruluşları 2026’nın ilk iki ayında 2,47 milyar $ brüt zarar açıkladı

Cuma, 27 Mart 2026 09:45:02 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliğinin yayımladığı verilere göre bu yılın ilk iki ayında Çin’in başlıca çelik kuruluşları 2,47 milyar RMB (0,36 milyar $) brüt zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 1,55 milyar RMB brüt zarar elde edilmişti.

Aynı dönemde otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık bazda %30,2 düşüşle 43,5 milyar RMB (6,3 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %15,9 artışla 7,06 milyar RMB (6,2 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %5,2 düşüşle 18,09 milyar RMB (2,6 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %11,4 artışla 17,28 milyar RMB (2,5 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Çin’de büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %15,2 artışla 1,02 trilyon RMB (0,15 trilyon $) oldu.

1$ = 6,9141 RMB


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya 

