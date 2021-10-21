Çin’in sıcak sac üretimindeki düşüş Eylül’de uzun mamule kıyasla daha az oldu

Perşembe, 21 Ekim 2021 14:53:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in sıcak sac üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %0,76 ve yıllık %9,2 düşüşle 14,18 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, ülkenin inşaat demiri üretimi aylık %12 ve yıllık %24,7 düşüş kaydetti.

Eylül ayında, Çin’de yerel sıcak sac fiyatları önce artmış, ardından düşüşe geçmişti. Ayın sonunda, talebin beklenenden zayıf seyretmesi, fiyatları olumsuz etkiledi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, sıcak sac üretimi yıllık %8 artarak 137,76 milyon mt oldu. Söz konusu artış, yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 2,6 puan daha yavaş oldu.

Soğuk sac üretimi ise, söz konusu dönemde, yıllık %14,4 artışla 32,45 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 1,8 puan daha yavaş oldu.

Aynı ayda, sıcak sac üretimi aylık %0,14 düşüşle ve yıllık %1,3 artışla 3,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.