Çin’in paslanmaz çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yıllık %15,7 arttı

Çin Temmuz ayında aylık %8,84 ve yıllık %12,54 düşüşle 119.700 mt paslanmaz çelik ithal ederken aylık %9,33 düşüş ve yıllık %14,09 artışla 410.500 mt paslanmaz çelik ihraç etti.

Çin’in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Temmuz döneminde sırasıyla yıllık %25,3 ve %15,7 artışla 1,23 milyon mt ve 2,77 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Temmuz ayında Çin’in net ihracat tonajı, aylık %9,58 düşüş ve yıllık %30,4 artışla 290.800 mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk yedi ayında Çin’in net ihracat tonajı yıllık %9,08 artışla 1,55 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan Çin’in Temmuz ayındaki net ithalat tonajı aylık %20,93 ve yıllık %72 düşüşle 5.320 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde ülkenin net paslanmaz çelik ithalatı %70,37 düşüşle 60.200 mt oldu.