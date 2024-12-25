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Çin’in paslanmaz çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde yıllık %20,43 arttı

Çarşamba, 25 Aralık 2024 10:07:46 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Kasım ayında aylık %17,71 ve yıllık %1,82 düşüşle 130.200 mt paslanmaz çelik ithal ederken, aylık %5,25 düşüş ve yıllık %22,96 artışla 439.300 mt paslanmaz çelik ihraç etti.

Çin’in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Kasım döneminde sırasıyla yıllık %3,73 düşüş ve %20,43 artışla 1,73 milyon mt ve 4,58 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Kasım ayında Çin’in net ihracat tonajı, aylık %19,3 ve yıllık %37,62 artışla 309.100 mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk on bir ayında Çin’in net ihracat tonajı yıllık %42,22 artışla 2,84 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan Çin’in Kasım ayındaki net ithalat tonajı aylık %22,77 ve yıllık %71,47 düşüşle 6.610 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ülkenin net paslanmaz çelik ithalatı %71,18 düşüşle 87.600 mt oldu.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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