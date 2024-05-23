Çin’in paslanmaz çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde yıllık %8,25 arttı

Perşembe, 23 Mayıs 2024 10:04:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Nisan ayında aylık %27,8 ve yıllık %58,97 artışla 194.000 mt paslanmaz çelik ithal ederken aylık %1,63 ve yıllık %3,35 artışla 392.600 mt paslanmaz çelik ihraç etti.

Çin’in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Nisan döneminde sırasıyla yıllık %37,59 ve %8,25 artışla 802.200 mt ve 1,45 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Nisan ayında Çin’in net ihracat tonajı, aylık %15,02 düşüş ve yıllık %21,87 artışla 198.600 mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dört ayında Çin’in net ihracat tonajı yıllık %14,24 düşüşle 652.200 mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan Çin’in Nisan ayındaki net ithalat tonajı aylık %2,33 ve yıllık %77,72 düşüşle 8.400 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Nisan döneminde ülkenin net paslanmaz çelik ithalatı %73,21 düşüşle 38.100 mt oldu.