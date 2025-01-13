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2024 yılında Çin’in çelik ihracatı 110 milyon mt’u aştı

Pazartesi, 13 Ocak 2025 11:56:40 (GMT+3)   |   Şanghay

2024 yılında Çin’in nihai mamul ihracatı, ilk 11 ay kaydedilen %22,6’lık artışın ardından yıllık bazda %22,7 yükselişle 110,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Böylece 2015 yılında 112 milyon mt nihai mamul ihraç ederek rekor kıran Çin, 9 yılın ardından ilk kez bu seviyelere yaklaşmış oldu. Ekim-Kasım dönemindeki aktif satışların ardından Aralık ayında sevkiyatların güçlü seyretmesi sebebiyle çoğu analist yıl sonunda ihracatın 107-109 milyon mt seviyelerinde yer alacağını tahmin ederken, sonuç bunun da üzerine çıktı.

Aralık ayında ise Çin’in nihai mamul ihracatı aylık %4,8 ve yıllık %25,8 artışla 9,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Dış pazarlarda Çin’e yönelik ticari soruşturmaların sayıca artmasının 2025 yılında ülkenin toplam ihracatını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Öyle ki piyasa kaynaklarına göre bu yıl söz konusu ihracat 90-95 milyon mt civarında kaydedilecek.

Öte yandan ülkenin nihai mamul ithalatı Aralık ayında aylık %32,1 artış ve yıllık %5,9 düşüşle 621.000 mt olurken yılın tamamında ülke yıllık %10,9 düşüşle 6,82 milyon mt nihai mamul ithal etti.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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