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Çin’in paslanmaz çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde yıllık %9,32 arttı

Pazartesi, 01 Nisan 2024 10:21:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Şubat ayında aylık %4,55 düşüş ve yıllık %18,78 artışla 222.400 mt paslanmaz çelik ithal ederken aylık %38,08 düşüş ve yıllık %2,12 artışla 258.300 mt paslanmaz çelik ihraç etti.

Çin’in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Şubat döneminde sırasıyla yıllık %34,89 ve %9,32 artışla 455.500 mt ve 675.400 mt seviyelerinde kaydedildi.

Şubat ayında Çin’in net ihracat tonajı, aylık %80,53 ve yıllık %45,4 düşüşle 35.900 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Şubat döneminde Çin’in net ihracat tonajı yıllık %21,5 düşüşle 219.900 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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