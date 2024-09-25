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Çin’in paslanmaz çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde yıllık %18,02 arttı

Çarşamba, 25 Eylül 2024 09:24:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ağustos ayında aylık %16,81 ve yıllık %43 düşüşle 99.500 mt paslanmaz çelik ithal ederken aylık %18,85 ve yıllık %33,22 artışla 488.000 mt paslanmaz çelik ihraç etti.

Çin’in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Ağustos döneminde sırasıyla yıllık %14,96 ve %18,02 artışla 1,33 milyon mt ve 3,26 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Ağustos ayında Çin’in net ihracat tonajı, aylık %33,6 düşüş ve yıllık %102,66 artışla 388.500 mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk sekiz ayında Çin’in net ihracat tonajı yıllık %20,21 artışla 1,94 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan Çin’in Ağustos ayındaki net ithalat tonajı aylık %32,66 artış ve yıllık %60,77 düşüşle 7.060 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde ülkenin net paslanmaz çelik ithalatı %69,59 düşüşle 67.300 mt oldu.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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