Çin’in paslanmaz çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde yıllık %20,18 arttı

Çin Ekim ayında aylık %32,05 artış ve yıllık %44,32 düşüşle 158.300 mt paslanmaz çelik ithal ederken, aylık %8,97 düşüş ve yıllık %24,04 artışla 417.400 mt paslanmaz çelik ihraç etti.

Çin’in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Ekim döneminde sırasıyla yıllık %3,88 düşüş ve %20,18 artışla 1,60 milyon mt ve 4,14 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Ekim ayında Çin’in net ihracat tonajı, aylık %23,5 düşüş ve yıllık %395,41 artışla 259.100 mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk on ayında Çin’in net ihracat tonajı yıllık %42,81 artışla 2,53 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan Çin’in Ekim ayındaki net ithalat tonajı aylık %67,3 artış ve yıllık %77,1 düşüşle 8.559 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde ülkenin net paslanmaz çelik ithalatı %71,2 düşüşle 80.900 mt oldu.