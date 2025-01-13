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Çin’in demir cevheri ithalatı 2024 yılında %4,9 arttı

Pazartesi, 13 Ocak 2025 11:56:33 (GMT+3)   |   Şanghay

2024 yılında Çin’in demir cevheri ithalatı, ilk 11 ayda ülkenin ham çelik üretiminin yıllık bazda %2,7 düşüş kaydetmesine rağmen, önceki yıla kıyasla %4,9 artışla 1,23 milyar mt oldu. Limanlarda demir cevheri stokları 150 milyon mt seviyesine yükseldi. Yaklaşık 6 aydır stoklar bu civarda yer alırken, daha düşük kalitelere yönelik ilginin de arttığı gözleniyor. Böylece demir cevheri piyasasında bazı yapısal değişiklikler olduğu ve bu yüzden fiyatlar üzerindeki baskının devam edeceği ifade ediliyor.    

Yalnızca Aralık ayına bakıldığında Çin’in demir ithalatı geçtiğimiz yılın aylık %10,4 ve yıllık %11,53 artışla 112,486 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konunu ayda demir cevheri fiyatlarının gerilemesi alımların artmasını sağladı.

 


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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