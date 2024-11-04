Çin’in paslanmaz çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde yıllık %19,75 arttı

Çin Eylül ayında aylık %20,39 artış ve yıllık %48,23 düşüşle 119.800 mt paslanmaz çelik ithal ederken aylık %6,03 düşüş ve yıllık %33,68 artışla 458.500 mt paslanmaz çelik ihraç etti.

Çin’in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı Ocak-Eylül döneminde sırasıyla yıllık %4,4 ve %19,75 artışla 1,45 milyon mt ve 3,72 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Eylül ayında Çin’in net ihracat tonajı, aylık %12,8 düşüş ve yıllık %203,74 artışla 338.700 mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında Çin’in net ihracat tonajı yıllık %32,09 artışla 2,27 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Eylül döneminde ülkenin net paslanmaz çelik tüketimi %1,28 artışla 23,60 milyon mt oldu.