Çin'de perakende binek araç satışları 2026 Temmuz ayında %20,9 düştü

Çin Binek Araç Birliği nihai verilere göre Çin'de perakende binek araç satışlarının bu yıl Temmuz ayında yıllık %20,9 ve aylık %8,8 düşüşle 1,461 milyon adet seviyesinde gerçekleştiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Bu yılın ilk yedi ayında Çin'de perakende binek araç satışlarının yıllık %20,3 düşüşle toplam 10,173 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Birliğe göre Çin'de perakende elektrikli araç satışlarının Temmuz ayında yıllık %3,9 ve aylık %5,8 düşüşle 951.000 adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yalnızca Temmuz ayında elektrikli araçların pazar payı %65,1'e ulaşarak üst üste dördüncü ay %60 seviyesinin üzerinde kaldı.

Çin'de perakende elektrikli araç satışlarının yılın ilk yedi ayında yıllık %12,5 düşüşle toplam 5,668 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Temmuz 2026'da Çin'de binek araç satışları aylık bazda düşüş göstererek belirgin bir mevsimsel yavaşlamaya işaret etti.