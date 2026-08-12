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Çin'de perakende binek araç satışları 2026 Temmuz ayında %20,9 düştü

Çarşamba, 12 Ağustos 2026 10:31:31 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliği nihai verilere göre Çin'de perakende binek araç satışlarının bu yıl Temmuz ayında yıllık %20,9 ve aylık %8,8 düşüşle 1,461 milyon adet seviyesinde gerçekleştiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Bu yılın ilk yedi ayında Çin'de perakende binek araç satışlarının yıllık %20,3 düşüşle toplam 10,173 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Birliğe göre Çin'de perakende elektrikli araç satışlarının Temmuz ayında yıllık %3,9 ve aylık %5,8 düşüşle 951.000 adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yalnızca Temmuz ayında elektrikli araçların pazar payı %65,1'e ulaşarak üst üste dördüncü ay %60 seviyesinin üzerinde kaldı.

Çin'de perakende elektrikli araç satışlarının yılın ilk yedi ayında yıllık %12,5 düşüşle toplam 5,668 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Temmuz 2026'da Çin'de binek araç satışları aylık bazda düşüş göstererek belirgin bir mevsimsel yavaşlamaya işaret etti.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv Tüketim 

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