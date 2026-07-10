Çin’in otomobil satışları 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde %4,1 geriledi

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre Çin’de otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda sırasıyla %4 ve %4,1 düşüşle 14,99 milyon adet ve 15,01 milyon adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Çin'in araç ihracatı yıllık bazda %65,3 artarak 5,096 milyon adet seviyesine ulaştı.

Haziran ayında ise Çin'de araç üretimi 2,76 milyon adet, satışlar ise 2,81 milyon adet olarak gerçekleşti. Üretim ve satışlar aylık bazda sırasıyla %5,5 ve %6,9 artarken, yıllık bazda sırasıyla %1,2 ve %3,2 geriledi. Haziran ayında Çin'in araç ihracatı aylık %11,6, yıllık %75,1 artışla 1,037 milyon adet ile ilk kez aylık bazda 1 milyon adedin üzerine çıktı.