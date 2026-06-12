Çin’de binek araç satışları 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %6,7 düştü

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin’de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık bazda %6,6 ve %6,2 düşüş göstererek 10,35 milyon adet ve 10,31 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Mayıs ayında Çin’de binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık bazda %3,1 ve %4,2 düşüş, aylık bazda ise %2 ve %5,8 artışla 2,24 milyon adet ve 2,25 milyon adet oldu.

Bu yılın ilk beş ayında Çin’in binek araç ihracatı yıllık bazda %69,6 artışla 3,53 milyon adet seviyesine ulaştı.

Mayıs ayında ise Çin’in binek araç ihracatı aylık bazda %1,8 ve yıllık bazda %73 artışla 809.000 adet olarak kaydedildi.