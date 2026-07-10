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Çin'de elektrikli araç satışları 2026 Ocak-Haziran döneminde %7,3 arttı

Cuma, 10 Temmuz 2026 10:01:11 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'de elektrikli araç üretimi 7,438 milyon adet, satışları ise 7,446 milyon adet olarak gerçekleşti. Üretim ve satışlar yıllık bazda sırasıyla %6,7 ve %7,3 artış gösterdi. Aynı dönemde elektrikli araçların toplam yeni araç satışları içindeki payı %49,6 oldu.

Haziran ayında ise Çin'de elektrikli araç üretimi yıllık bazda %26 artışla 1,598 milyon adet, satışları ise yıllık %23,6 artışla 1,643 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. 

Haziran ayında Çin'in elektrikli araç ihracatı 523.000 adet ile geçen yılın aynı ayına göre 1,6 kat, Mayıs ayına göre ise %17,2 arttı.

Ocak-Haziran döneminde ise Çin'in elektrikli araç ihracatı yıllık bazda 1,2 kat artarak 2,355 milyon adet seviyesine ulaştı.

Haziran ayında Çin'de iç piyasada elektrikli araç satışları, aylık bazda %6,7 artış, yıllık bazda %0,4 düşüşle 1,12 milyon adet olarak gerçekleşti. 

Yılın ilk altı ayında ise Çin'de iç piyasada elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %13,4 düşüşle 5,09 milyon adet seviyesine geriledi.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

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