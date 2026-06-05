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Çin’de elektrikli araçlar 2030 yılına kadar binek araç satışlarının %70’ini oluşturacak

Cuma, 05 Haziran 2026 10:16:59 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomotiv Mühendisleri Derneği (China SAE) Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Hou Fushen, elektrikli araçların 2030 yılına kadar Çin’deki yeni binek araç satışlarının %70’inden fazlasını oluşturmasının beklendiğini söyledi.

China SAE yetkilisi, önümüzdeki beş yıl içinde Çin otomotiv sektörünün elektrifikasyon, akıllı teknolojiler ve uluslararasılaşma ile tanımlanan yeni bir gelişim aşamasına gireceğini belirtti.

Hou Fushen ayrıca Çin’in, otomotiv teknolojilerinde ileri düzey inovasyonun küresel merkezlerinden biri haline geleceğini ve yeni teknolojiler ile iş modellerinin geniş ölçekli doğrulama ve pilot uygulamaları için önemli bir pazar konumuna yükseleceğini ifade etti.

Yurt dışı pazarlardaki satışların sektöre katkısının daha belirgin hale geleceğini vurgulayan Hou, 2030 yılı itibarıyla Çin’in yurt dışı araç satışlarının yaklaşık 10 milyon adede ulaşmasının beklendiğini söyledi. Bu satışların yaklaşık %40’ının ise yurt dışındaki yerel üretim ve satış faaliyetlerinden kaynaklanacağı öngörülüyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

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